Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! Eşyalarını topladı dönüyor...
Giriş Tarihi: 24.5.2025 14:40 Son Güncelleme: 24.5.2025 14:42

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! Eşyalarını topladı dönüyor...

Yeni sezonda kadrosunda önemli değişimler yapmaya hazırlanan Fenerbahçe'de yeni bir gelişme yaşandı. Geleceği tartışma konusu olan yıldız futbolcunun eşyalarını topladığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe’de beklenen ayrılık! Eşyalarını topladı dönüyor...

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe'de bir yandan da gidecek oyuncular birer birer netleşiyor.

Sözleşmesi bitecek oyuncuların yanı sıra kiralık oyuncuların da akıbeti belli oluyor.

JUVENTUS, FİLİP KOSTİC'İ GERİ ÇAĞIRDI!

Sports Digitale'nin haberine göre Juventus, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynaması için Filip Kostic'i geri çağırdı. Sırp yıldızın sarı-lacivertli kulüpteki dönemi sona ermek üzere.

EŞYALARINI TOPLADI

Ayrıca Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Filip Kostic'in, İstanbul'daki evini boşalttığı da bildirildi.

Sarı-lacivertliler, teknik heyetin kararı sonrasında Sırp oyuncunun bonservisini almamaya karar verdi. İtalyan medyası da Filip Kostic'in Juventus'a geri döneceğini duyurdu.

Fenerbahçe formasıyla 33 maça çıkan tecrübeli yıldız, 2 gol atarken 8 de gol pası verdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! Eşyalarını topladı dönüyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz