Fenerbahçe’de beklenen ayrılık! Eşyalarını topladı dönüyor...

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe'de bir yandan da gidecek oyuncular birer birer netleşiyor.
Sözleşmesi bitecek oyuncuların yanı sıra kiralık oyuncuların da akıbeti belli oluyor.
EŞYALARINI TOPLADI
Ayrıca Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Filip Kostic'in, İstanbul'daki evini boşalttığı da bildirildi.
Sarı-lacivertliler, teknik heyetin kararı sonrasında Sırp oyuncunun bonservisini almamaya karar verdi. İtalyan medyası da Filip Kostic'in Juventus'a geri döneceğini duyurdu.
Fenerbahçe formasıyla 33 maça çıkan tecrübeli yıldız, 2 gol atarken 8 de gol pası verdi.