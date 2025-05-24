Galatasaray'da Dries Mertens'ten veda sözleri: "Biraz üzücü ama..."

Süper Lig'in 37.haftasında Galatasaray, Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Galibiyetinin ardından Dries Mertens açıklamalarda bulundu. Mertens'in sözleri veda şeklinde yorumlandı.

Tecrübeli oyuncu, "Çok duygusal bir andı. İlk başta 1 yıllığına gelmiştim ama hocamıza teşekkür ediyorum. Harika bir 3 yıl geçirdim, bana şans verdiler. Şimdi belli kararlar vermem gerekiyor, bu biraz üzücü ama belli kararlar verilecek." dedi.

"GÖRECEĞİZ NELER OLACAK"

Mertens, "Galatasaray ile yollarınız tekrar kesişir mi?" sorusuna ise, "Asla belli olmaz. Eğer çalışacak olursam Galatasaray da çok güzel bir kulüp. Kenarda durduğumda elimden geleni yapmaya çalışıyorum ama bu üç yıl içinde kulübün içinde ve etrafını gözlemledim, karar mekanizmasına güvenmek lazım. Göreceğiz neler olacak." dedi. (beIN SPORTS)