Gaziantep’te 4 gol var kazanan yok!

Süper Lig'de 37. hafta maçında Gaziantep FK ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Gaziantep FK'nin gollerini 24'üncü dakikada penaltıdan Alexandru Maxim ve 45'inci dakikada Badou Ndiaye attı. Kasımpaşa'nın golleri ise 51'inci dakikada Mamadou Fall ve 68'inci dakikada Nuno Da Costa'dan geldi.



Bu sonucun ardından Gaziantep FK 44, Kasımpaşa ise 47 puana yükseldi. Süper Lig'de gelecek hafta Gaziantep FK, Adana Demirspor'a konuk olacak. Kasımpaşa, Göztepe'yi ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

5'inci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Kozloswki'nin rakiplerini geçerek vuruşunu kaleci kurtardı.

13'üncü dakikada orta alanda rakibinden topu alan N'Diaye pasını Maxim'e verdi. Kaleci Gianniotis'i önde gören Maxim'in orta sahadan vuruşu az farkla auta çıktı.

22'inci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Maxim'in ara pasında topa hareketlenen Boateng ceza sahasına sokuldu ancak kalecinin müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

23'üncü dakikada beyaz noktada topun başına geçen Maxim'in vuruşu ağlara gitti: 1-0.

33'üncü dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Can Keleş'in yerden pasında ceza sahası içerisindeki Mamadou Fall'un vuruşu ağlara gitti ancak hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

45+4'üncü dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Sorescu'nun ceza sahası içerisinde rakibini geçerek pasını verdiği N'Diaye'nin vuruşu ağlara gitti: 2-0.

51'inci dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Can Keleş'in ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Mamadou Fall'un kafa vuruşu ağlara gitti: 2-1.

68'inci dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Claudio Winck'in ceza sahasına yerden pasında topa vuran Nuno Da Costa'nın vuruşu ağlara gitti: 2-2.

85'inci dakikada sağ kanatta Semih Güler'in kaptırdığı topta ceza sahasına sokulan Nuno Da Costa'nın şutunu kaleci Mustafa Burak Bozan kurtardı.

Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca maç 2-2 berabere bitti.

STAT: Gaziantep Büyükşehir

HAKEMLER: Fatih Tokail, Furkan Ürün, Kemal Elmas

GAZİANTEP FK: Burak Bozan- Semih Güler, Arda Kızıldağ, Husic, M'Bakata (Dk. 84 Halil Devrişoğlu), Furkan Soyalp (Dk. 55 Ogün Özçiçek), N'Diaye, Sorescu (Dk. 76 Okereke), Kozlowski (Dk. 55 Lungoyi), Maxim (Dk. 84 Ömürcan Artan), Boateng

KASIMPAŞA: Gianniotis- Rodrigues, Yasin Özcan, Taylan Aydın (Dk. 46. Jhon Jario), Claudio Winck, Cafu (Dk. 90+5 Atakan Müjde), Can Keleş, Aytaç Kara (Dk. 46 Mortadha Ben Ouanes), Hajradinovic, Mamadou Fall (Dk. 90+5 Berk Can Yıldızlı),Nuno Da Costa (Dk. 90+1 Yusuf İnci)

GOLLER: Dk. 24 Maxim, DK. 45+5 N'Diaye Gaziantep (FK) – Dk. 51 Mamadou Fall, Dk. 68 Costa (Kasımpaşa)