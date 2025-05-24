GÖZTEPE GALATASARAY CANLI | Şampiyon Galatasaray, Göztepe deplasmanında! Okan Buruk ve Stoilov’un 11’i belli oldu...

Süper Lig'de geride kalan 34 haftada 28 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider girerek şampiyonluğu garantiledi.

Göztepe ise 12 galibiyet, 11'er beraberlik ile mağlubiyetle 47 puan topladı ve 8. sırada yer aldı. Şampiyon Galatasaray, ligin ilk yarısında 18. haftada oynanan karşılaşmada Göztepe'yi 2-1 mağlup etmişti.

İŞTE 11'LER

GÖZTEPE: Lis, Bokele, Heliton, Koray, Ogün, Dennis, Ahmed, Nielsen, Tijanic, Kubilay, Romulo

GALATASARAY: Günay, Jakobs, Sanchez, Kerem, Mertens, Berkan, Ahmet, Kaan, Cuesta, Frankowski, Morata

EKSİKLER

Galatasaray'da Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara ile Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, cezası sebebiyle oynanacak maçta görev alamayacak.