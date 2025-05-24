Kürşat Daloğlu: "Hatalı olan benim"

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 44 yaparken, Kasımpaşa ise puanını 47'ye yükseltti.

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Sorumlusu Kürşat Daloğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Galip gelemedikleri için üzgün olduklarını söyleyen Daloğlu, "Bana verilen şans için başkanımız ve futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Bu göreve layık olmaya çalıştım. Ben altyapı koordinatörüyüm. Türk futboluna bir çok oyuncu kazandırma hedefim var. Gaziantep'e hizmet etmek benim için onurdur. Maçın ilk yarısında Kasımpaşa'yı analiz etmiştik. Buna göre oynadık ve bunu başardık. Hata bende, devre arası keşke kanatları kapatsaydım. Bu hatayı kendimde görüyorum. Her hata bir ders, ne hata biter, ne ders" ifadelerini kullandı.