Okan Buruk: "Bizim için güzel bir galibiyet oldu"

Süper Lig'de Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmayı değerlendirdi.

İki takımın da iyi niyetle mücadele ettiğini dile getiren Okan Buruk, "Biz şampiyon olduk. Göztepe'nin de kazanma hedefi vardı ama Avrupa şansı bitmişti. Sıcak havada oynamak zor. İkinci yarı biraz daha bizim açımızdan daha hava biraz daha soğuyunca daha iyi oldu. Uzun süredir oynamayan oyuncularım vardı. Çok 90 dakika görmemiş oyuncularımız çok fazlaydı. Bugün geçen haftaki maça göre 10 değişiklik yapmıştık. Burada da oyuncularımızın performansını değerlendirmekten çok tabii ki maç eksikliği hava sıcaklığı ile birlikte kazanma isteğimiz vardı. Bu kazanma isteğini hepsi sahada gösterdi ve bizim için güzel bir galibiyet oldu" diye konuştu.

"HERKESİ YENİKAPI'YA BEKLİYORUM"

Kazandıkları için mutlu olduklarını ifade eden Buruk, "İlk yarı Göztepe'nin girdiği pozisyonlar vardı. İki takım da pozisyonlar yakaladı. Kazandığımız için mutluyuz. 92 puana geldik. Haftaya kazanırsak 95 yapacağız. Bundan önce kırdığımız rekorlar vardı. Bu sene de rekor kırmasak da yine en çok puan toplayan takımlar listesine tekrar Galatasaray bir sezonu daha ekledi. Bu da bizim için önemli ve değerli. Yarın da Yenikapı'da bizim için çok önemli bir organizasyon var. Herkesi oraya bekliyorum. 3 sene üst üste kazandığımız şampiyonluğu çok daha kalabalık bir kitleyle kutlayacağız. Herkesi oraya bekliyorum" şeklinde konuştu.

"BU SENE ZOR VE ÖZELDİ"

Bu sezonu, 'Zor ve özel' olarak niteleyen Buruk, "Galatasaray takımının teknik direktörüyseniz hep kazanmak zorundasınız. Hep kazanmaya takımınızı hazırlamak zorundasınız ve hiç durmadan çalışmak zorundasınız. Üzerinizdeki baskı, sorumluluk çok büyük. Galatasaray taraftarına bir kere çok büyük bir sorumluluğum var. Burada da sezon başından itibaren bu zamana kadar hep Galatasaray'ın haklarını korumaya çalıştım. Saha içerisi, saha dışı bu anlamda bizim için çok zor ve özel bir seneydi. Yani bunun altını çizmek gerekiyor. Bence bu sene en zor, en özel senelerden biriydi. Yani bazen sadece sahanın içerisinde oynadığınız futbol yeterli kalmıyor. Bu sene bu anlamda biraz daha zordu ve biz oyuncularımızla birlikte hep kazanmaya odaklandık" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA LİGİ İÇİMİZDE YARA"

Bu sezonki Avrupa Ligi macerasını da değerlendiren Buruk, "Tabii ki tek üzüldüğümüz Avrupa'da daha iyi işler yapabilirdik. Bu bizim için önemli bir yara. Ama önümüzdeki sene de Şampiyonlar Ligi'nde olacağız. Şampiyonlar Ligi'nde inşallah ona uygun da bir kadroyla birlikte yine Türkiye'yi doğru bir şekilde temsil etmeye çalışacağız. Galatasaray'ın adını tekrar Avrupa'da duyurmaya çalışacağız. Bir önceki Şampiyonlar Ligi serüvenimizde çok önemli maçlar oynadık. Bence yine Manchester United gibi Bayern Münih gibi takımlarla çok önemli maçlar oynadık. Çok önemli oyunlar ortaya koyduk. Önümüzdeki senede amacımız tekrar bu oyun gücünü de orada ortaya koymak. Yani bu sene Avrupa Ligi bu anlamda ilk defa bizim için bir deneyimdi. Aslında çok iyi başladığımız serüveni kötü bitirdik. Yani çok formda başladığımız, çok iyi oyunlar oynadığımız serüveni Tottenham maçını kazanan, Avrupa Ligi'ni kazanan takıma karşı kurduğumuz üstünlüğü, oyun üstünlüğünü gördüğümüzde çok iyi başladık ama onun yanında da belki hiç puan kaybetmeyeceğimiz dediğimiz takımlarda puanlar kaybettik ve devamında ilk 8'e kalamayıp eleme turu oynayıp orada da elendik. Yani bu anlamda bu sene bizim için önemli bir şans vardı aslında finale kadar gidebilmek için. Buradan tabii ki dersler alıyoruz. Yani transferle ilgili dersler alıyoruz. Oyuncu yapısı, kadro genişliği ile ilgili oyunculara hazırlama. Yani benim için en zor olan şeylerden biri Türkiye Ligi'nde hep kazanmak zorundasınız. Yani burada çok fazla maç maç rotasyon yapamıyorsunuz. Çünkü puan kaybetmemek zorundasınız. Bu biraz bizi zorlaştırıyor, işimizi zorlaştırıyor. Avrupa'daki başarımızı biraz daha engelliyor. Çünkü son senelerde puan çok fazla yükseldi. Hiç puan kaybetmememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"KADRO GENİŞLİĞİ ÖNEMLİ OLACAK"

Gelecek sezon direkt katılacakları Şampiyonlar Ligi hedefi hakkında konuşan Okan Buruk, "Şampiyonlar Ligi çok daha farklı olacak. Tabii ki ilk 8 hedefimiz var ama ilk 24'e de girip bir üst tura çıkmak var. Burada iki tane hedef olacak. Ama onun yanında dediğim gibi yani ona uygun bir kadro, kadro genişliği, kadro rotasyonu çok daha önemli olacak. Daha sert maçlar yapacağız. Avrupa Ligi'nde final oynamak istiyoruz diyorduk ama Şampiyonlar Ligi bu anlamda bu kadar kolay bir organizasyon değil. Direkt olarak final oynayacağız diyebileceğiniz bir organizasyon değil. Çok önemli takımlar var. Ancak kimin ne yapacağı da hiçbir zaman belli olmuyor. Burada hedefimiz tabii ki en iyi yerde gidebildiğimiz en iyi yere kadar devam etmek olacak" dedi.