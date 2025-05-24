Şampiyon Napoli

İTALYA Seria A'da son haftaya nefes nefese girildi. Napoli, sahasında42'de McTominay ile kilidi açan ev sahibi, 51'de Lukaku'nun golüyle zaferini perçinledi. Inter'e ise 2-0'lık Como galibiyeti yetmedi.İtalya'da daha önce 3 kez Juventus, 1 defa da da Inter'i mutlu sona ulaştıran