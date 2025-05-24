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Giriş Tarihi: 24.5.2025 20:12

Sunderland, 8 yıl sonra Premier Lig'e yükseldi!

Sunderland, Sheffield United'ı 2-1 yenerek 8 yılın ardından İngiltere 1. Futbol Ligi'ne (Premier Lig) çıkmaya hak kazandı.

AA
Sunderland, 8 yıl sonra Premier Lig’e yükseldi!

Sunderland ile Sheffield United, Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelede İngiliz forvet Tyrese Campbell, 25. dakikada Sheffield'ı 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Genç İspanyol forvet Eliezer Mayenda, 76. dakikada Sunderland'e beraberliği getiren golü kaydetti. İngiliz kanat oyuncusu 18 yaşındaki Tom Watson'un 95. dakikada attığı golle Sunderland, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

İngiltere 2. Futbol Ligi (Championship) finalini geriden gelerek kazanan Sunderland, 2016–17 sezonundan sonra yine Premier Lig'e yükselmeyi başardı.

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Sunderland, 8 yıl sonra Premier Lig'e yükseldi!
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