90+5’te Premier Lig’e adım attı

İNGİLTERE'DE
Premier Lig'e çıkma mücadelesi dün nefesleri kesti. Championship yükselme play-off'unda Sheffield United ile Sunderland karşılaştı. Sunderland, Wembley'de oynanan maçı 2-1 kazandı. Sheffield, 25. dakikada Campbell ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu şekilde tamamlandı. Sunderland, 76'da Dossou ile 1-1'lik eşitliği bulurken, 90+5'te Thomas Watson ile zafere uzandı.
Bu sonucun ardından Sunderland; Leeds United ve Burnley'in ardından Premier Lig'e çıkan üçüncü takım oldu. Kırmızı-beyazlılar, 2016-17'den sonra ilk kez en üst ligde mücadele etmeye hak kazandı.