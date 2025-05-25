90+5’te Premier Lig’e adım attı

Premier Lig'e çıkma mücadelesi dün nefesleri kesti. Championship yükselme play-off'unda Sheffield United ile Sunderland karşılaştı. Sunderland, Wembley'de oynanan maçı 2-1 kazandı. Sheffield, 25. dakikada Campbell ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu şekilde tamamlandı.Bu sonucun ardından Sunderland; Leeds United ve Burnley'in ardından Premier Lig'e çıkan üçüncü takım oldu.