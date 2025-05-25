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Giriş Tarihi: 25.5.2025 16:52

Aslanlarıyla beraber Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı! Fatih Terim ve Okan Buruk...

Kuzey Irak'ın Duhok şehrinde evinde beslediği aslanlardan dolayı aslan terbiyecisi olarak bilinen Diyarbakırlı iş insanı Ahmet Akbey, Galatarasay'ın 25. şampiyonluğunu aslanlarıyla kutladı.

Aslanlarıyla beraber Galatasaray’ın şampiyonluğunu kutladı! Fatih Terim ve Okan Buruk...

Kuzey Irak'ın Duhok şehrinde evinde beslediği aslanlarla yaşayan Diyarbakırlı iş insanı Ahmet Akbey, Galatarasay'ın 25. şampiyonluğunu sarı-kırmızılılarında sembolü olan aslanlarıyla beraber kutladı.

Akbey, koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu belirterek, "Galatasaray simgesi olan aslanı besliyorum. En büyük hayalim Galatasaray stadında adı Fatih Terim olan aslanla maç izlemek. İsmi Okan Buruk aslan şu an yavru. O da büyüyecek. Osimhen, Icardi, Barış Alper Yılmaz, Yunus ve aynı zamanda Abdülkerim'in de isimlerini yaşatacağım. Onlar da bu sene doğum yaptılar. Ufaklar, daha gözlerini açmadılar. Erkek aslanlara futbolcuların isimleri verildi" dedi.

İşte o görüntüler:

Galatasaraylı taraftar, şampiyonluğu aslanlarıyla kutladı | Video

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Aslanlarıyla beraber Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı! Fatih Terim ve Okan Buruk...
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