Balotelli, Genoa’dan ayrılıyor!

Bir dönem Süper Lig'de Adana Demirspor'da top koşturan Mario Balotelli, formasını giydiği Genoa'ya veda etmeye hazırlanıyor.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Balotelli ile yeni kontrat imzalanmayacak ve tecrübeli oyuncu, Genoa'dan bonservisini eline alarak ayrılacak.

SADECE 56 DAKİKA SÜRE ALDI

Bu sezon sadece 6 maça çıkabilen 34 yaşındaki futbolcu, 56 dakika sahada kalabildi ve takımına skor katkısı veremedi. Son olarak aralık ayındaki Napoli maçında forma giyen Balotelli, mart ayından bu yana ise sakatlığı nedeniyle kadroya giremiyordu.