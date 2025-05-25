Beşiktaş - Çaykur Rizespor | Karşılaşmanın 11’leri belli oldu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Sezonun son iç saha maçına çıkacak siyah-beyazlı futbol takımı, kazanarak hem üçüncülük yarışı için hata yapmak istemiyor hem de taraftarına bu sezon 3 puanla veda etmeyi hedefliyor.
11'LER BELLİ OLDU
BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Amir, Gedson, Muçi, Arroyo, Rafa Silva, Immobile.
RİZESPOR: Grbic, Taha, Samet, Mocsi, Hojer, Mithat, Olawoyin, Varesanovic, Zeqiri, Ghezzal, Sowe.
Beşiktaş, ligde oynadığı 34 maçta 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 yenilgiyle topladığı 59 puanla dördüncü sırada bulunuyor.
BEŞ OYUNCU CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta beş futbolcu, ligde 38. ve son hafta oynanacak Sipay Bodrum FK maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı takımda Ersin Destanoğlu, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile, Çaykur Rizespor karşısında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Bu oyuncular, cezalı olmaları halinde 38. ve son haftadaki Sipay Bodrum FK mücadelesinde forma giyemeyecek.