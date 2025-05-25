Beşiktaş - Çaykur Rizespor | Karşılaşmanın 11’leri belli oldu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Sezonun son iç saha maçına çıkacak siyah-beyazlı futbol takımı, kazanarak hem üçüncülük yarışı için hata yapmak istemiyor hem de taraftarına bu sezon 3 puanla veda etmeyi hedefliyor.

11'LER BELLİ OLDU

BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Amir, Gedson, Muçi, Arroyo, Rafa Silva, Immobile.

RİZESPOR: Grbic, Taha, Samet, Mocsi, Hojer, Mithat, Olawoyin, Varesanovic, Zeqiri, Ghezzal, Sowe.

Beşiktaş, ligde oynadığı 34 maçta 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 yenilgiyle topladığı 59 puanla dördüncü sırada bulunuyor.