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Giriş Tarihi: 25.5.2025 17:51 Son Güncelleme: 25.5.2025 18:04

Beşiktaş - Çaykur Rizespor | Karşılaşmanın 11'leri belli oldu

Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Sezonun son iç saha maçına çıkacak siyah-beyazlı futbol takımı, kazanarak hem üçüncülük yarışı için hata yapmak istemiyor hem de taraftarına bu sezon 3 puanla veda etmeyi hedefliyor. Karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu...

Beşiktaş - Çaykur Rizespor | Karşılaşmanın 11’leri belli oldu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Sezonun son iç saha maçına çıkacak siyah-beyazlı futbol takımı, kazanarak hem üçüncülük yarışı için hata yapmak istemiyor hem de taraftarına bu sezon 3 puanla veda etmeyi hedefliyor.

11'LER BELLİ OLDU

BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Amir, Gedson, Muçi, Arroyo, Rafa Silva, Immobile.

RİZESPOR: Grbic, Taha, Samet, Mocsi, Hojer, Mithat, Olawoyin, Varesanovic, Zeqiri, Ghezzal, Sowe.

Beşiktaş, ligde oynadığı 34 maçta 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 yenilgiyle topladığı 59 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

BEŞ OYUNCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta beş futbolcu, ligde 38. ve son hafta oynanacak Sipay Bodrum FK maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı takımda Ersin Destanoğlu, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile, Çaykur Rizespor karşısında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Bu oyuncular, cezalı olmaları halinde 38. ve son haftadaki Sipay Bodrum FK mücadelesinde forma giyemeyecek.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan ve takımla idmanlara katılan Emirhan Topçu'nun Rizespor müsabakasının maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Siyah-beyazlılarda sezonu kapatan Alex Oxlade-Chamberlain ile uzun süredir sahalardan uzak Bakhtiyor Zaynutdinov'un dışında eksik bulunmuyor.

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Beşiktaş - Çaykur Rizespor | Karşılaşmanın 11'leri belli oldu
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