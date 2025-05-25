Düşme hattında kritik gün!

Lig'de düşme hattında Bodrum FK ile Alanyaspor bugün oynayacağı maçlarda durumlarını belirleyecek. 36 puanla 16. sırada yer alan Bodrum, ligde kalma yolunda deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak.Bodrum kazandığı takdirde ikili averajda üstün olduğu Alanya'nın kayıp yaşamasını bekleyecek. İki takım da aynı sonuçları alırsa yarış son haftaya taşınacak. Daha önce Adana Demir, Hatayspor ve Sivasspor lige veda etmişti.