Pedro Malheiro: "Maçı kazanmaya çok yakındık"

Müsabakanın ardından Papara Park'ta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Malheiro, karşılaşmayı kazanmaya yakın olduklarını ve rakipten daha iyi oynadıklarını söyledi.

Malheiro, Fatih Tekke'nin gelişinden sonra belli oyun planları üzerine çalıştıklarını belirterek "Topun hızlı çevrilmesi, sirkülasyonun iyi olması gibi. Dolayısıyla bunların üzerine çalışıyoruz ve bugün bunları iyi yapabildiğimizi düşünüyorum. Yaptığımız basit hatalar oldu. Basit hatalardan yediğimiz goller oldu, maçı kazanmaya çok yakındık. Bunlardan artık ders çıkaracağız, öğreneceğiz ve önümüzdeki sezon çok daha iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum çünkü iyi çalışmalar yapıyoruz ve bunun meyvesini önümüzdeki sezon alacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Sezon değerlendirmesinde de bulunan Portekizli oyuncu, şöyle devam etti:

"Trabzonspor'un kimliği gereği her zaman en üstte olması ve şampiyonluk mücadelesi vermesi gerekir. Trabzonspor'un gerçeklerinden, olması gerekenden uzak bir sezon oldu. Bizim adımıza sezonu kurtarabilecek bir kupa finali vardı ama maalesef kupa finalini de kaybettik. Kazanabilseydik belki de bizim adımıza çok farklı olacaktı sezonu kurtarabilirdik ama maalesef istediğimiz gibi olmadı ve bu da bizi çok üzüyor."

Malheiro, bireysel olarak kendi adına güzel sezon geçirdiğinde işaret ederek "Pozisyon olarak değerlendirdiğinizde çok fazla gol katkısı veremeyecek bir pozisyon gibi duruyor ama benim adıma olumlu geçen bir sezon oldu." ifadesini kullandı.

Trabzonspor'un yediği ikinci golle ilişkin gelen soru üzerine Malheiro, şunları kaydetti:

"Golü attıktan sonra kulübeye gelip su içip belki de birazcık dinlenebilmeyi amaçladım. Sırtım dönüktü. Ben rakip yarı alanda mutlaka bir oyuncumuz vardır diye tahmin etmiştim sonra arkama döndüğümde su içmeyi bitirip koşmaya başladığımda kimsenin olmadığını gördüm. Salih'e (Malkoçoğlu) seslenmeye çalıştım 'Sen benim yerime geç, ben senin yerine geçeyim' diye ancak oradaki ufak bir detaydan dolayı gol yedik. Sezon boyunca ufak şeylerden kaybettik. Çok daha iyi bir sezon geçebilirdi."

Malheiro, sezon sonrası için transfer teklifleriyle ilgili ise "Açıkçası bu konularla ilgilenmiyorum çünkü Trabzonspor gibi Türkiye'nin en büyük takımlarından bir tanesindeyim. İnsanlar beni burada çok iyi karşıladılar, içlerine aldılar. Dolayısıyla 2028'e kadar kontratım var ve burada mutlu olduğumu da sonuna kadar söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.