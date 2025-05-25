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Giriş Tarihi: 25.5.2025 14:26 Son Güncelleme: 25.5.2025 14:27

Trabzonspor'da kaleci Erol Can Çolak ameliyat edildi

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, kaleci Erol Can Çolak'ın sağ elinde meydana gelen kırık nedeniyle ameliyat edildiğini bildirdi.

AA
Trabzonspor’da kaleci Erol Can Çolak ameliyat edildi

Trabzonspor'da genç eldiven Erol Can Çolak, ameliyat edildi.

Bordo-mavililerin Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, kaleci Erol Can Çolak'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Beşir, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Futbolcumuz Erol Can Çolak, sağ elinde meydana gelen kırık nedeniyle sponsorumuz Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Prof. Dr. Arel Gereli ve ekibi tarafından ameliyat edilmiştir. Başarılı geçen operasyonun ardından oyuncumuzun fizyoterapi sürecine hemen başlanmış olup, kondisyon egzersizlerine de en kısa sürede başlanması planlanmaktadır."

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Trabzonspor'da kaleci Erol Can Çolak ameliyat edildi
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