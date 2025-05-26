Avrupa’nın 5 büyük liginde gol kralları!

ŞAMPİYON BARCELONA, GOL KRALI REAL MADRID'DEN MBAPPE

İspanya LaLiga'yı şampiyon Barcelona'nın ardından 2. sırada tamamlayan Real Madrid'de 26 yaşındaki Fransız futbolcu Kylian Mbappe, 31 gol ile sezonu gol kralı olarak tamamladı.

Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla gol atan oyuncu da olan Mbappe, Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü de kazandı.

LaLiga şampiyonu Barcelona'da en fazla skor üreten isim olan 36 yaşındaki Polonyalı futbolcu Robert Lewandowski, 27 gol kaydetti ve gol krallığı yarışını 2. sırada bitirdi.