Cristiano Ronaldo, Al-Nassr’a veda gibi paylaşım!

Kariyerini 2,5 senedir Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo, sarı-mavili ekibe veda etti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Cristiano Ronaldo, "Bu bölüm sona erdi. Ancak hikaye devam ediyor her şey için minnettarım." ifadelerini kullandı.

KARİYERİNDE BİR İLK

Sporting, Manchester united, Real Madrid ve Juventus formalarıyla kupa kaldıran Portekizli yıldız, kariyerinde ilk defa bir takımda kupa kazanamadı.

105 MAÇTA 99 GOL

Arabistan ekibinin formasını 105 mücadelede terleten Ronaldo, bu karşılaşmalarda 93 gol atarken, 19 kez de asist katkısı sağladı. 40 yaşındaki yıldız futbolcu, sezonu 25 gol atarak gol kralı tamamladı.