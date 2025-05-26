Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri HATAYSPOR FENERBAHÇE CANLI | Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'a konuk oluyor! Mourinho'nun 11'i belli oldu...
Giriş Tarihi: 26.5.2025 18:57 Son Güncelleme: 26.5.2025 19:00

HATAYSPOR FENERBAHÇE CANLI | Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'a konuk oluyor! Mourinho'nun 11'i belli oldu...

Trendyol Süper Lig’in 37. hafta maçında Fenerbahçe, saat 20.00’de Mersin’de Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Mersin Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Yiğit Arslan yönetecek. Caner Özaral Duran ve Salih Mazlum, maçta yardımcı hakem olarak görev yapacak. Karşılaşma öncesinde Jose Mourinho'nun 11'i belli oldu. Mücadelenin canlı anlatımı ve detaylar haberimizde...

HATAYSPOR FENERBAHÇE CANLI | Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor’a konuk oluyor! Mourinho’nun 11’i belli oldu...

Süper Lig'de oynadığı 34 maçta 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi alan Fenerbahçe, 81 puanla ikinci sırada bulunuyor. Haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Hatayspor'un ise 34 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 21 mağlubiyetle 23 puanı var.

Fenerbahçe, ligin ilk yarısında oynanan maçta Hatayspor'u 2-1 yenmişti.

11'LER

Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet, Burak Yılmaz, Kilama, Cengiz, Cemali, Masanga, Görkem, Abdülkadir, Okoronkwo, Boutobba

Fenerbahçe: Osman Ertuğrul, Mert Müldür, Skriniar, Djiku, Filip Kostic, Amrabat, Oğuz Aydın, Talisca, Tadic, Dzeko, En-Nesyri

EKSİKLER

Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı Fred, maç kadrosuna alınmayan Livakovic ve sakatlıkları devam eden Saint-Maximin, Mert Hakan Yandaş, Becao ve Oosterwolde bu maçta forma giyemeyecek.

Hatayspor'da ise kırmızı kart cezalısı Strandberg ve sakatlığı bulunan Rui Pedro bu karşılaşmada olmayacak.

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HATAYSPOR FENERBAHÇE CANLI | Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'a konuk oluyor! Mourinho'nun 11'i belli oldu...
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