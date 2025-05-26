HATAYSPOR FENERBAHÇE CANLI | Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor’a konuk oluyor! Mourinho’nun 11’i belli oldu...

Süper Lig'de oynadığı 34 maçta 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi alan Fenerbahçe, 81 puanla ikinci sırada bulunuyor. Haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Hatayspor'un ise 34 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 21 mağlubiyetle 23 puanı var.

Fenerbahçe, ligin ilk yarısında oynanan maçta Hatayspor'u 2-1 yenmişti.

11'LER

Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet, Burak Yılmaz, Kilama, Cengiz, Cemali, Masanga, Görkem, Abdülkadir, Okoronkwo, Boutobba

Fenerbahçe: Osman Ertuğrul, Mert Müldür, Skriniar, Djiku, Filip Kostic, Amrabat, Oğuz Aydın, Talisca, Tadic, Dzeko, En-Nesyri

EKSİKLER

Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı Fred, maç kadrosuna alınmayan Livakovic ve sakatlıkları devam eden Saint-Maximin, Mert Hakan Yandaş, Becao ve Oosterwolde bu maçta forma giyemeyecek.

Hatayspor'da ise kırmızı kart cezalısı Strandberg ve sakatlığı bulunan Rui Pedro bu karşılaşmada olmayacak.