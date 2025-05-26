Jose Mourinho'dan geleceği hakkında flaş açıklama: "Başkan bana güveniyor"

Fenerbahçe, Süper Lig'in 37.haftasında Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu. Teknik direktör Jose Mourinho, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Ben, kulüp içi meseleleri kamuoyu önünde tartışmıyorum." diyen Jose Mourinho, "Benim, basın toplantıları dışında basınla sıfır kontağım var. Bana önümüzdeki sezon burada olup olmayacağımı soruyorsanız, başkanımız televizyon programında kalmamı istediğini belirtti. Kendisi bana güveniyor. Bu kamuoyunda bilinen bir bilgi. Durum bu şekilde. Kendisi de bu konuda gayet netti. Aynı şeyleri birebir görüşmemizde de bana söyledi. Eğer durumda değişiklik varsa bana bir şey söylenmedi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Portekizli teknik adam, sezonun geneli bireysel anlamda analiz ettiğinde Cenk Tosun'u daha fazla oynatmadığı için pişman olduğunu ifade etti. (beIN SPORTS)