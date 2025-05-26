Murat Şahin'den galibiyet yorumu: "Bu maç çok önemliydi"

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, Mersin Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Şahin, Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fransa'nın Monaco ekibini 81-70 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımını tebrik etti.

"BU MAÇ ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Küme düşmeleri kesinleştikten sonra son haftalarda oyuna ve yapabileceklerina yoğunlaşmaya çalıştıklarını aktaran Şahin, "Oyuncularımın maksimum seviyede neler yapabileceklerini görmek istiyordum. Bunun için bu maç çok önemliydi ve güzel bir maçtı. Sezonun sonunda Fenerbahçe gibi bir takımla oynamak önemliydi." dedi.

"KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUM"

Müsabakaya iyi başlayamadıklarını anlatan Şahin, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bugün formasyonda değişikliğe gittik. Fenerbahçe'nin genelde 3-4-1-2'sine karşı biz 5-3-2 ile karşılık vermeye çalıştık. Zaman zaman başarılı olduk. İkinci yarı oyuncu değiştirmeden sistemde oynama yapıp 4-1-4-1'e dönerek skor elde etmeye çalıştık. Bunda da başarılı olduk. 4-1'den sonra oyun biraz iki taraf adına da koptu, futbol adına güzel bir görüntü değildi. Biz biraz daha topa hakim olarak skor veya oyuna hakimiyeti sağlayabilirdik ama sonuçta kazandığımız için mutluyum. Oyuncularıma da iddiasız bir takım olmamamıza rağmen son güne kadar mücadele ettikleri için teşekkür ediyorum."