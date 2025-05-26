Nicolo Zaniolo’dan İtalya’yı karıştıran hareket! Romalı oyunculara yumruk iddiasına açıklama geldi...

İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'nın Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo ülkesinde gündeme oturdu.

Şu an Fiorentina'da kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki İtalyan futbolcunun, Fiorentina-Roma U20 maçı sonrası eski takımından bir oyuncuya yumruk attığı iddia edildi.

Konuya dair açıklama yapan Roma Kulübü, "Yapılan incelemeye göre, maç sonrası Zaniolo'nun kulübün genç takımı olan U20 takımının soyunma odasına gittiği ve bazı altyapı oyuncularına karşı kışkırtıcı bir tavır sergilediği anlaşılmıştır. Bu karşılaşma sırasında U20 takımından iki oyuncunun fiziksel olarak darp edildiği belirtilmiştir." dedi.



ZANIOLO: "OLAY ÇIKMADAN AYRILDIM"



Öte yandan konuyla ilgili açıklama yapan Nicolo Zaniolo "Maçın sonunda Fiorentinalı çocukları tebrik etmek için soyunma odasına gittim ve ardından Roma soyunma odasına giderek onlara 'Merhaba' demek istedim. Sonrasında sezon için tebriklerimi ilettim, ancak bana hakaret etmeye başladılar, bu yüzden durumun kötüye gitmesini önlemek için ayrılmayı tercih ettim." açıklamasında bulundu.

Bu sezon Fiorentina'da 36 maçta 1026 dakika forma giyen Nicolo Zaniolo, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.