Okan Buruk’tan şampiyonluk sonrası Osimhen sözleri! Taraftara müjdeli haber...

Süper Lig'de bu sezon da kupayı kaldıran Galatasaray, Okan Buruk ile birlikte üst üste 3. kez şampiyon olmayı başardı. Ligde 5. yıldızı takan ilk takım olan sarı-kırmızılı kulüp, dün Yenikapı'da taraftarıyla birlikte kupasını kaldırdı.
Şampiyonluğun en önemli aktörlerinden olan teknik direktör Okan Buruk, şampiyonluk sonrası Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtladı. İşte Okan Buruk'un açıklamaları...
"İNANILMAZ BİR KALABALIK VARDI"
"Bir ilke imza attık. Kupayı hep stadyumda alıyorduk. Bu kez Yenikapı'da aldık. TFF'ye teşekkür etmek istiyorum. Kupayı bize orada teslim etti. Muhteşem bir atmosfer vardı. İnanılmaz bir kalabalıktı. Ayakta bekleyen, yağmurun altında bekleyenler vardı. Galatasaray'a olan sevginin, tutkunun ne demek olduğunu gösterdiler. Gelen herkese teşekkür etmek istiyorum."
"AVRUPA'DA BAŞARI BEKLİYORDUK"
"Bu sene ligi zaten kazanmanız lazım. Lig lokomotif. Bir sonraki sene de Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım var. Avrupa'da başarı bekliyorduk aslında. Avrupa Ligi'nde finale kadar gitmek önemli hedefti. En çok eleştirildiğimiz ve hepimizin üzüldüğü Avrupa Ligi'nde final oynayabilecek takımken erken kaybettik. Türkiye Kupası şöyle biraz, başlangıçta daha az oynayan oyunculara yer verdik. Devamında Fenerbahçe deplasmanıyla başlayarak, o da tam BAY haftamıza denk geldi, sonra kazanmaya odaklandık. Oyuncularımızı oynatmak, gençleri oynatmak şansı bulduk. Bu yarış içerisinde kupayı da kazanmak ayrı bir mutluuluk verdi. İlk 2 sene Türkiye Kupası'nda başarılı olamamıştık."
"BİZİM YENDİĞİMİZ TAKIM ALDI"
"Şu var hep içimde.... Avrupa... Son düzlükteki performansla, Avrupa Ligi'ne girseydik en büyük adaylardan biri olabilirdik. Tottenham'ın kazanması da... Bizim yendiğimiz takım aldı, gurur duyuyorsunuz kendinizle. Onları inanılmaz zor duruma düşürdük. Bir yandan üzülüyorsunuz, biz de olabilirdik. En önemli eleştirilerden biri Avrupa'da daha ileri gidebilirdik."
BU SENE DAHA İYİ KADRO YAPACAĞIZ"
Okan Buruk: "Kadroyu bu sene daha iyi yapmamız lazım. Önceki senelere göre daha çok tecrübelendik. Bu sene daha iyi kadro yapacağız."
"TRANSFER ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK"
"İlk şampiyonluktan sonra şunu demiştim; Başakşehir'de ben yaşadım, Sergen Hoca yaşadı, Abdullah Hoca yaşadı. Ben de tecrübelenmiştim oradan. O tecrübeyi devam ettiriyoruz, 2'inci 3'üncü şampiyonluk oldu. Transfer çalışmalarına başladık. Kim gidecek, kim gelecek başladık. Şampiyonlar Ligi için önemli bir kadro kurmamız gerekiyor. Hem lig hem Şampiyonlar Ligi zor olacak. İyi takımlara karşı biz hep daha iyi oynadık. Şampiyonlar Ligi'nde bu seviye takımlara karşı iyi oynadık. Avrupa Ligi'nde de iyi takımlara karşı daha iyi oynadık."
"İNŞALLAH OSIMHEN KALACAK"
"Osimhen çok büyük bir oyuncu. İnşallah Galatasaray'da kalacak ümidim öyle. Galatasaray bu transfer için elinden geleni yapıyor."
OSIMHEN'İN TRANSFERİ SÜRECİ
"Osimhen'in geliş sürecinde insanlar inanamadı. Ben de ilk konuştuğumuzda ona 'Gerçekten, kesinlikle geliyor musun?' demiştim. Direkt olarak 'Galatasaray'ı takip ediyorum, seviyorum, o tutkuyu yaşamak istiyorum' cevabı verdi. Ben de hiç tereddüt etmedim. Osimhen adı geldiği anda, kendi kafamda 'Sistemi değiştiririm, ikili oynatırım' dedim. Bir gün düşünmedim. İki dakika sonra tamam dedim. Böyle bir fırsat varken... Teknik adam olarak şey diyebilirsiniz, elimizde Icardi, Batshuayi var, kim oynayacak diyebilirsiniz. Başkanımıza konuyu açınca da, Abdullah Kavukcu'nun evindeydik, başkanımız 'Tamam' dedi. Bu çok önemliydi, değerliydi. Şimdi de onu almak bizim için değerli. Önemli teklifler var. Buradaki enerjisini gördükten sonra, hem kendisi hem ailesi, bence Osimhen'i Galatasaray'da oynamaya ikna edecek çok şey var. Bu işin maddi kısmı da var. Yönetimizin ne gerekiyorsa yapacağını biliyorum. Top Osimhen'de."
"Mertens ve Muslera örnek insanlar. Yerlerini doldurmak kolay değil. Futbolun üzücü tarafı bu, ayrılıklar var. Ayrılık olabiliyor. Kimse yaşamak istemiyor ama bu var."
"Hiçbir futbolcumuzu satmayı düşünmüyoruz ama futbol bu. Özellikle Türk oyuncularımız arasında vermek istediğimiz biri yok. Barış Alper için talipler çok fazla. Yunus'un performansı çok değerliydi. Abdülkerim, Eren aynı şekilde. Bizim önceliğimiz kadroyu korumak."
"Torreira ile bir sorun mu yaşıyorsunuz, sürekli "İstifa" diyor?"
"Evet ya (Gülerek). Kötü gittiğimiz, aslında kötü gitmedik ligde hep öndeydik de, Avrupa'da istediğimiz gibi gitmediğimiz yerde istifa hashtagleri açılıyor, bazen gülüyorsunuz bazen oyuncularla bunun şakasını yapıyorsunuz. Yarın öbür gün ilk kötü sonuçta bunu önümüze koyabilirler (Gülerek). Onun için bekleyen bir kitle vardır bence..."
"BİR KALECİ GELECEK, GÜNAY İLE YARIŞACAK"
Günay'ı ikinci kaleci olarak görmüyorum. Kimi alsak yarışta olacak. Kupada hep devam ettik onunla. Avrupa'da oynadı. Ligde oynadı. Oynadığında ne kadar iyi olduğunu gösterdi. Bir kaleci gelecek, Günay ile yarışacak. Kim daha iyiyse o oynayacak."
"JELERT FARKLI BİR PROFİL"
"Jelert farklı bir profil. Genç bir oyuncu. Yatırım yaptık. Danimarka U21 Milli Takımı'yla Avrupa Şampiyonası yapacak. Onu izleyen takımlar hep var. Ağrıları oldu, idmanı bıraktı... Bu maçta onu oynatma şansımız oldu. Son maçta da süre vereceğiz. Frankowski ilk geldiğinde daha iyiydi, sonra performans eksikleri oldu. Polonya Milli Takım oyuncusu. Bir kanat bek olarak daha etkiliydi. Devre arası transferinde 3'lü ve 4'lüyü düşünerek transfer yaptık. İlk kanat bek olarak oynattık. Devamındaki maçlarda sağ bek oynadı. Orada da bir yarış oldu. Sürpriz bir isim, Sallai oynadı. Gerçekten çok önemli bir sağ bek performansı aldık."
''CUESTA ÇOK PROFESYONEL''
"Carlos Cuesta... Çok profesyonel, karakterli ve takım içinde çok seviliyor. Göztepe maçında 90 dakika oynadı. Performansını iyi gördüm. Davinson ile milli takımda da beraber oynuyorlar. Biz hiçbir zaman 15 kişi sahaya çıkmayacağız, transfer yapacağız ama 11 kişi oynuyoruz. Biri iyi oynuyorsa diğeri bekleyecek. Geçen sezon Zaha oynamadı ama Barış, Kerem çıktı. Bu sene de Yunus çıktı. Gelen transferlerin yerine oynayan oyuncuların performansına bakmak lazım."
KİRADAN DÖNECEK OYUNCULAR
"Dönecek oyuncular var. Opsiyon kullanılma şansı olan oyuncular var. Net bir şekilde döndükleri zaman düşünmek gerekiyor. Nelsson, Roma'ya gitti, az oynadı, doğru seçim olmadı. Oynamadığı için mutsuzdu, o mutsuzluğu dışarı veriyordu. Takımı etkiliyordu. Belki biz de ona daha az süre verebildik bu sene. Ona örnek vermiştim, 'Sen iyi oynarken Davinson 7-8 hafta sizi bekledi' demiştim. Dönecek oyuncular var. Kadroda düşüneceğiz, satma şansımız olan var, kira ihtimali var, takasta kullanabiliriz."
''Onla, bunla aram iyi olsun, sosyal medyada oradan sahte hesaplar üzerinden bir şeyler de yapabilirsiniz. Bunu yapan çok insan var. Olumlu ve olumsuz şeyler yapan çok insan var. Türkiye'de de var, futbolun içinde var. Kulüpler, hocalar, başkanlar, futbolcular var. Gündemi değiştirecek şeyleri... Parayı verince istediğiniz gibi yönetebiliyorsunuz."
"MOURINHO'YU HİÇ DİKKATE ALMADIK"
"Jose Mourinho'nun Türkiye'ye gelmesi, çalışması; Türkiye'deki herkes için pozitif bir şeydi, öyle olduğu gözüküyordu en baştaki resimde. Maalesef hep negatif anlamda kullandı kendisi. Ülkeyi, Türk futbolunu kötüledi. Hep olumsuz üzerinden gitti. Şimdi aynı şeyi diyemiyoruz. Kendi imajını zedeleyen birinin ekstra çabası... Herkesin bir stili var. Saygı duyuyorum. İlk defa Türkiye'de yaşanmadı bu, İngiltere, İspanya, İtalya'da da bu yaşandı. Ona adapte olmanız, neler karşınızıa geleceğinizi bilmelisiniz. Onu hiç dikkate almadık. Yine aynı saygım devam ediyor, çok önemli bir teknik direktör. Fenerbahçe maçından sonra fiziki saldırı oldu ama bunu hiç uzatmayalım dedik. Bu senenin kazanı, herkesin gözünde Galatasaray. Saha dışına götüreceğiniz her şey sizi komik duruma düşecektir. Bu lakabı çok sevdim. Futbolculuğumda çok kazandım, teknik direktörlüğümde de böyle devam ediyor. Kazandığımız şampiyonluklarla kazanan takım, kazanan hoca olduğumuzu gösterdik. Galatasaray kazandığı için Okan Buruk 'kazanan' oluyor aslında."