Pedro’nun şovu Fırtına’ya yetmedi

Trabzonspor ligdeki son iç saha maçında galip gelmeyi başaramadı. Bordo-mavililer,Papara Park'taki karşılaşmada Fırtına'da, stoper bölgesinde iki orta saha oyuncusu Okay ve genç Salih oynadı. Trabzonspor, topa daha çok sahip olarak rakip alanda fırsatlar yakalasa da 27. dakikada konuk takım,öne geçti. Kenardan geliştirdiği ataklarla sonuca gitmeye çalışan Fatih Tekke'nin ekibi, maçın son dakikalarına kadar aradığını bulamadı. 86'da sağ bek Pedro Malheiro sahneye çıkıp 1-1'i buldu. Portekizli futbolcu, 88'de skoru 2-1'e getirdi. Ancaksonucu belirledi: 2-2. Böylece Trabzonspor'un galibiyet hasreti 4 maça (3B/1M) çıktı.Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maçın ardından gelecek sezona yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Tekke, "Ciddi bir kadro planlamasına girdik. Trabzonspor'un sahaya koyacağı oyun hızlı, cesur ve mücadeleci olmalı. Bu karakterli oyunun inşasıyla uğraşıyoruz" dedi. Transfere de değinen tecrübeli hoca, "Elimizde 10 lira varsa 10 oyuncu değil, 5 tane net oyuncu alalım. Başkan da aynı şekilde düşünüyor. Eğer yarışacaksak, bizi heyecanlandıracak oyuncular transfer etmeliyiz. Başkanla en son konuşmamızda Onuachu'nun bizim oyun şablonumuza uygun olduğunu konuştuk. Taraftar da onu seviyor. Ekonomik boyutu önemli ama hem başkan hem ben bu transferin gerçekleşmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.