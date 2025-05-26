Trabzonspor’un parlayan oyuncusu: Malheiro

Trabzonspor'un Portekizli sağ beki Pedro Malheiro, bu sezon gösterdiği performansla göz dolduruyor.

Sezon başında Portekiz'in Boavista Kulübünden 2 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadroya dahil edilen 24 yaşındaki oyuncu, istikrarı ile dikkati çekerken savunma oyuncusu olmasına karşın da golleriyle takımına katkı verdi.

Ligde bu sezon başarılı bir grafik sergileyemeyen Karadeniz ekibinde, Malheiro ilk sezonunda gösterdiği performansla beğeni kazanmayı başardı.

BANZA'DAN SONRA EN GOLCÜ

Portekizli oyuncu, bu sezon gol krallığı yarışında ön sıralarda yer alan Simon Banza'dan sonra takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

Malheiro, 19 golü bulunan Banza'nın ardından savunma oyuncusu olmasına karşın 6 gol ile ikinci sırada yer alıyor. Portekizli oyuncu, 5 de asistle skor katkısı yaptı.

Portekizli oyuncuyu 5'er gol ile Cham ve Zubkov takip ediyor.

GOL ATTIĞI MAÇLARDA 7 PUAN

Malheiro, Trabzonspor'un sahasında Sipay Bodrum FK'yı 1-0 yendiği karşılaşmada takımının tek golünü atarken, Onvo Antalyaspor'u 5-0 yendiği karşılaşmada "hat trick" yaptı, son olarak da Reeder Samsunspor maçında rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

Trabzonspor, Portekizli oyuncunun gol attığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak 7 puan elde etti.

EN İSTİKRARLI OYUNCULARDAN

Malheiro, Süper Lig'de 32 maçta 2 bin 833 dakika görev yaparak, Karadeniz ekibinde en fazla süre alan yeni transfer oldu.

Portekizli sağ bek, Trabzonspor'da bu sezon ligde forma giyen oyuncular arasında ise en fazla süre alan ikinci oyuncu durumunda bulunuyor. Bordo-mavili takımda kaptan Uğurcan Çakır, ligde 32 maçta 2 bin 880 dakika görev yaparken, Malheiro bu oyuncunun hemen gerisinde yer alıyor.