Yeni transfer yok Eren-Jakobs yeter!

Galatasaray yıllardır kanayan yarası olan sol bekte kalıcı çözümü Eren Elmalıİsmail Jakobs ikilisiyle buldu. Savunmanın solundaTeknik direktör Okan Buruk, yeni sezon planlamasındaikilisini yeterli buluyor. Kiralık gönderilenve'ın dönüşüne soğuk bakılıyor. Köhn'ün Almanya'da bir kulübe satılması beklenirken, Kazımcan'a kiralık başka takım aranıyor.Sözleşmeleri bitecek Fernando Muslera ve Dries Mertens'e veda etmeye hazırlanan Galatasaray'da bazı oyuncularla da yollar ayrılacak. Bu sezon az forma şansı bulankendisine gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Göztepe maçında etkisiz kalan'ın ayrılması bekleniyor. Performansı yeterli bulunmayanveiçin de teknik direktör Okan Buruk'tan gelecek rapora göre hareket edilecek.