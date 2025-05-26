Yeni transfer yok Eren-Jakobs yeter!

Galatasaray yıllardır kanayan yarası olan sol bekte kalıcı çözümü Eren Elmalıİsmail Jakobs ikilisiyle buldu. Savunmanın solunda Eren ile çifte kupalı şampiyonluğa ulaşan sarıkırmızılı takımda, son Göztepe maçında Jakobs da sergilediği performansla sınıfı geçti.
Teknik direktör Okan Buruk, yeni sezon planlamasında Eren-Jakobs
ikilisini yeterli buluyor. Kiralık gönderilen Derrick Köhn
ve Kazımcan Karataş
'ın dönüşüne soğuk bakılıyor. Köhn'ün Almanya'da bir kulübe satılması beklenirken, Kazımcan'a kiralık başka takım aranıyor.
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Sözleşmeleri bitecek Fernando Muslera ve Dries Mertens'e veda etmeye hazırlanan Galatasaray'da bazı oyuncularla da yollar ayrılacak. Bu sezon az forma şansı bulan Berkan Kutlu,
kendisine gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Göztepe maçında etkisiz kalan Kerem Demirbay
'ın ayrılması bekleniyor. Performansı yeterli bulunmayan Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski, Elias Jelert
ve Yusuf Demir
için de teknik direktör Okan Buruk'tan gelecek rapora göre hareket edilecek.