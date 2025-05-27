Elazığspor - Vanspor maçı sonrası futbolcular ve hakemler zırhlı araçlarla stattan ayrıldı

Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanan ve Elazığspor'un 1-0 üstünlüğü ile devam eden maçın 56'ncı dakikasında yardımcı hakem Kadir Beyaz, tribünlerden atılan bir cismin kaşına isabet etmesi sonucu yaralandı. Bunun üzerine orta hakem Ümit Öztürk, yardımcılarını da yanına alarak müsabakayı durdurdu ve soyunma odasına yöneldi.