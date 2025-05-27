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Giriş Tarihi: 27.5.2025 09:04

Elazığspor - Vanspor maçı sonrası futbolcular ve hakemler zırhlı araçlarla stattan ayrıldı

TFF 2’nci Lig Play-Off 3’üncü Tur rövanşında Elazığspor ile Vanspor FK arasında oynanan karşılaşma, 56’ncı dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi.

DHA Futbol
Elazığspor - Vanspor maçı sonrası futbolcular ve hakemler zırhlı araçlarla stattan ayrıldı

Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanan ve Elazığspor'un 1-0 üstünlüğü ile devam eden maçın 56'ncı dakikasında yardımcı hakem Kadir Beyaz, tribünlerden atılan bir cismin kaşına isabet etmesi sonucu yaralandı. Bunun üzerine orta hakem Ümit Öztürk, yardımcılarını da yanına alarak müsabakayı durdurdu ve soyunma odasına yöneldi.

Yapılan değerlendirmelerin ardından karşılaşmanın tatil edildiği açıklandı. Maçla ilgili nihai kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek. Karşılaşma sonrası Vanspor FK futbolcuları ve hakem heyeti, güvenlik önlemleri kapsamında zırhlı araçlarla stattan ayrıldı.

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Elazığspor - Vanspor maçı sonrası futbolcular ve hakemler zırhlı araçlarla stattan ayrıldı
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