Galatasaray’ın yeni kaptanı belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, pazar günü taraftarıyla Yenikapı'da buluşarak şampiyonluğunu kutladı. Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamasında duygusal anlar yaşandı ve Fernando Muslera'nın ayrılması kesinlik kazandı. Taraftara cuma günü RAMS Park'ta oynanacak Başakşehir mücadelesi ile veda etmeye hazırlanan Muslera, yeni sezonda takımda olmayacak.
YENİ KAPTAN ICARDI OLACAK
Uruguaylı kaleci yerine birinci kaptanlık görevini yaz dönemi ile birlikte Mauro Icardi üstlenecek. Bu sezon ikinci kaptan olarak görev yapan Arjantinli oyuncu, Muslera'dan pazubendi devralacak. Yeni sezonda ikinci kaptan olarak ise Abdülkerim Bardakcı belirlendi. Icardi ve Abdülkerim sahada olmadığında ise pazubendi Kaan Ayhan takacak. Öte yandan Icardi'nin de sakatlığını atlattığı ve sezon öncesindeki kampa tam olarak hazır gelmek için özel program uygulayacağı öğrenildi.