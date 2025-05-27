Galatasaray’ın yeni kaptanı belli oldu!

YENİ KAPTAN ICARDI OLACAK

Uruguaylı kaleci yerine birinci kaptanlık görevini yaz dönemi ile birlikte Mauro Icardi üstlenecek. Bu sezon ikinci kaptan olarak görev yapan Arjantinli oyuncu, Muslera'dan pazubendi devralacak. Yeni sezonda ikinci kaptan olarak ise Abdülkerim Bardakcı belirlendi. Icardi ve Abdülkerim sahada olmadığında ise pazubendi Kaan Ayhan takacak. Öte yandan Icardi'nin de sakatlığını atlattığı ve sezon öncesindeki kampa tam olarak hazır gelmek için özel program uygulayacağı öğrenildi.