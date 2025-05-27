UEFA Konferans Ligi’nde dördüncü final heyecanı

Real Betis ile Chelsea, UEFA Konferans Ligi tarihindeki dördüncü finalde yarın karşı karşıya gelecek.

Polonya'nın Wroclaw kentindeki Wroclaw Stadı'nda oynanacak final, TSİ 22.00'de başlayacak.

UEFA tarafından ilk olarak 2021-2022 sezonunda düzenlenen organizasyonda İtalya'nın Roma ve Hollanda'nın Feyenoord ekipleri karşı karşıya geldi. Rakibini 1-0 mağlup eden Roma, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda şampiyonluğa ulaşan ilk ekip oldu.

KUPAYI İLK KAZANAN TEKNİK ADAM JOSE MOURİNHO

2021-2022 sezonunda Roma'nın başında olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu kupayı kazanan ilk teknik adam olarak kayıtlara geçti.

Portekizli çalıştırıcı, İtalyan ekibiyle yaşadığı başarıyla kariyerinde Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ni kazanan tek teknik adam ünvanına sahip oldu.

FİORENTİNA ÜST ÜSTE 2 FİNAL KAYBETTİ

2022-2023 sezonunda İngiltere'nin West Ham United ekibiyle İtalya'nın Fiorentina takımı finalde karşılaştı. West Ham United, 90. dakikada Jarrod Bowen'in golüyle karşılaşmayı 2-1 kazanarak şampiyon oldu.

Fiorentina, geçen sezon da finale yükselme başarısı gösterdi. İtalya temsilcisi, finalde Yunanistan ekibi Olympiakos'la karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 biten karşılaşmada Olympiakos, 116. dakikada El Kaabi'nin golüyle 1-0 kazanarak kupayı müzesine götürdü.

Üst üste 2 sezon final oynayan Fiorentina, bu sezon ise yarı finalde uzatma devrelerinde yediği golle Real Betis'e elendi.

İSPANYOLLARIN İLK, İNGİLİZLERİN İKİNCİ FİNALİ

UEFA Konferans Ligi'nde ilk kez bir İspanyol ekibi finalde boy gösterecek.

Bugüne kadar oynanan 3 finalde 3 kez İtalyan takımı yer alırken, bir Hollanda, bir İngiliz ve bir de Yunan ekibi mücadele etti.

Real Betis ile Chelsea'yi karşı karşıya getirecek müsabakada İspanyol ekipleri ilk kez bu kupada finalde yer alacak, İngiliz takımları ise ikinci kez final mücadelesi verecek.

İSPANYA TEMSİLCİLERİ FİNALLERİ SEVİYOR

İspanyol takımları, Avrupa'da çıktıkları finallerde rakiplerine büyük üstünlük kurdu.

2001-2002 sezonundan bu yana İspanyol temsilcilerinin yer aldığı 23 Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finalinde kupa İspanya'ya gitti. 2014 ve 2016'da oynanan Şampiyonlar Ligi finallerinin yanı sıra 2007 ve 2012'deki Avrupa Ligi finallerinde İspanyol takımları karşı karşıya geldi.

2000-2001 sezonunda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Alman ekibi Bayern Münih, Valencia'yı normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren karşılaşmada penaltılarda yenerek kupayı kazanmıştı. Bu maçın ardından İspanyol ekipleri çıktıkları hiçbir Avrupa finalini kaybetmedi.

İspanya temsilcileri, UEFA Konferans Ligi'nin ilk 3 sezonunda finalde boy gösteremezken, Real Betis bu kupada finale yükselen ilk ekip oldu.