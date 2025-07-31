Fenerbahçe iki transferi açıkladı! Kanarya yıldız ismin maliyetini açıkladı

"HER ŞEY NETTİ"

Milan Skriniar ise imza sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ocak ayında ilk geldiğim andan itibaren Fenerbahçe'de kendimi evimde gibi hissettim. Hep sevgi hissettim. Transfer sürecinde ilk andan itibaren her şey benim için netti. Benim için başka bir seçenek yoktu."