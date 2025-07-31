Fenerbahçe iki transferi açıkladı! Kanarya yıldız ismin maliyetini açıkladı

Fenerbahçe, Nelson Semedo ve Milan Skriniar'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten Semedo için yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Portekizli milli oyuncu Nelson Semedo ile anlaşma sağladı. Semedo, kendisini iki yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.
Öte yandan Nelson Semedo'nun Fenerbahçe'de 27 numaralı formayı giyeceği açıklandı.
Sarı-lacivertli kulüp oyuncunun kazanacağı yıllık ücretle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.
SEMEDO'NUN AÇIKLAMALARI
Nelson Semedo yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'de olduğum için gerçekten çok mutluyum ve minnettarım. Fenerbahçe gelmek istediğim bir kulüptü. Çünkü hedeflerimiz aynı. Bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum.
Mourinho ile çalışacağım için çok mutluyum. Dünyanın en iyilerinden biri. Portekiz'de 1 numara. Onunla çalışmak, ondan bir şeyler öğrenmek ayrıcalık.
Fenerbahçe taraftarlarına bu takımın parçası olduğum, bu formayı giyeceğim için minnettar olduğumu söylemek istiyorum. Çok tutkulu ve istekli olacağım, çok çalışacağım. Birlik olmaya ihtiyacım var. Umarım hep birlikte hedeflerimize ulaşabiliriz." ifadelerini kullandı.
MILAN SKRINIAR DA AÇIKLANDI
Sarı-lacivertli takım, Milan Skriniar'ı da kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Kanarya, oyuncu ile 4 yıllık anlaşma sağlandığını ve yıllık 8 milyon euro maaş ödeneceğini belirtti.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel futbolcu Milan Skriniar'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.
Futbolcuya 2025-2026 sezonundan itibaren 4 sezon boyunca sezonluk net 8.000.000 Avro ödenecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."
"HER ŞEY NETTİ"
Milan Skriniar ise imza sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ocak ayında ilk geldiğim andan itibaren Fenerbahçe'de kendimi evimde gibi hissettim. Hep sevgi hissettim. Transfer sürecinde ilk andan itibaren her şey benim için netti. Benim için başka bir seçenek yoktu."
NELSON SEMEDO KİMDİR?
Nelson Cabral Semedo, 16 Kasım 1993 tarihinde Portekiz'in Lizbon kentinde doğdu. Futbola Sintrense altyapısında başlayan başarılı sağ bek, günümüzde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers forması giymektedir.
Hızı, dripling kabiliyeti ve hücum katkısıyla öne çıkan Semedo, hem kulüp hem de millî takım kariyerinde önemli başarılara imza atmıştır.
Nelson Semedo, 2025 yılı itibarıyla 31 yaşındadır. Portekiz vatandaşı olan futbolcunun ailesi ise Yeşil Burun Adaları kökenlidir. Doğum yeri ise Portekiz'in Lizbon'a bağlı Sintra bölgesidir.