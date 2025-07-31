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Giriş Tarihi: 31.7.2025 08:35 Son Güncelleme: 31.7.2025 23:11

Mertens'ten dünyaya Gazze çağrısı

Cimbom'un eski futbolcusu Belçikalı yıldız Dries Mertens, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek "Gazze, İsrail tarafından açlığa mahkum ediliyor. Yayınla, dile getir, paylaş, bir şeyler yap" paylaşımında bulundu.

Mertens’ten dünyaya Gazze çağrısı

Galatasaray'ın geçen sezon sonunda yollarını ayırdığı 38 yaşındaki Belçikalı futbolcu Dries Mertens'ten, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ve uyguladığı ambargolara tepki geldi.

Mertens "Gazze, İsrail tarafından açlığa mahkum ediliyor. Yayınla, dile getir, paylaş, bir şeyler yap" paylaşımında bulundu. İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 7 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 89'u çocuk 154'e yükseldiği belirtildi.

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Mertens'ten dünyaya Gazze çağrısı
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