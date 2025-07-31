Okan Buruk’tan A Spor’a flaş açıklamar! Osimhen ve transfer itirafı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, A Spor'da açıklamalarda bulundu. Son 3 sezonun şampiyon teknik direktörü canlı yayında soruları yanıtladı.
İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI
"Oyuncular bu sene tatile doydular. Fit ve hazır geldi hepsi. Geçen sene ön elemeler dolayısıyla çok tatil yapamamışlardı.
Hazırlık dönemi gayet iyi geçiyor. Oyun olarak iyi geçiyor. Çok konsantre, yüzde 100, Avrupa kupası oynuyormuş gibi oynadık Strasbourg maçını. Lazio maçında seyirci sayısı da daha fazla olacak. Her şey yolunda gidiyor. Transferler de geliyor. Başkanımız, yöneticilerimiz Galatasaray'a ekonomik olarak çağ atlatıyor.
"G.SARAY'A GELMEK İSTİYORLAR"
Galatasaray'ın dünya çapındaki durumuna bakınca; bana 'Avrupa'da takım çalıştırmak ister misiniz?' deniyor, Galatasaray, Avrupa'da herkesin gelmek istediği bir takım. 2 sene önce böyle değildi ama kulübün her geçen gün üstüne koyarak gitmesi... Avrupa'nın en değerli kulüplerinden biri haline geliyor.
Eskiden oyuncuları biraz daha fazla ikna etmeye çalışırdınız. 'Galatasaray'a gelirim' diyorlar. Çok önemli ve büyük bir takımda çalışıyorum. Hedefim uzun yıllar Galatasaray'da devam etmek ister. Ondan sonrası, yol sizi farklı bir yere götürebilir.
"G.SARAY'IN EFSANESİ OLARAK..."
11 yaşımda Florya'ya girdim. Florya'yı da ben kapattım. Florya'da üst kattaki odaya çıkmak farklı bir duyguydu, onu da yaşadım. En eşleştiğim takımda teknik direktör oldum. Hep doğru zamanda olmasını istedim. Doğru zamanda oldu. Galatasaray'ın efsanesi olarak bir şeyleri başarmış bir teknik direktör olarak geldim.
Bu görevi bana layık gördüğü için başkanımıza, yönetimimize teşekkür etmem gerekiyor. Benim için bir hayaldi. Babam iyi bir Galatasaraylıydı. Tüm maçlara giderdi. Rahmetliyi 14 yaşımda kaybettim. Futbolculuğumu da göremedi. Benim için büyük bir gurur Galatasaray'da olmak ve başarılar yakalayamadı.
Günay'la birlikte yarışı sürdürecek iyi bir kaleci almak istiyoruz. Görüşmelerimiz sürüyor. Osimhen gibi bir önemli transferi bitirdik. Maliyeti yüksek bir transfer. Transfer hızlı olabiliyor. Biri kaleci alıyor, biri bırakıyor. Görüştüğümüz kaleciler var. Bir süre bekleyeceğiz.
EDERSON İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA
Kaleci transferi için bir süre daha bekleyeceğiz. Alisson, Liverpool'dan ayrılmayacak gibi. Ederson da maliyeti yüksek olan bir oyuncu. Listemizde ilgilendiğimiz oyuncular var.
OSIMHEN AÇIKLAMASI
Hayırlı olsun Osimhen. Uzun süre bunu bekledik. Tüm Türkiye bunu konuştu. Lig bittiğinden beri bu konuşuluyordu. Geldi. Hayırlısı olsun. Gerçekten önemli bir transfer. Peşinatı bile transfer sıralamasında ikinci...
Suudi Arabistan'dan gelen çok önemli bir teklifi reddetti ve Galatasaray'ı seçti.
"OSIMHEN'İ UCUZA ALMIŞIZ"
Bir yandan Avrupa'daki transferlere bakınca; Osimhen'i ucuza mı aldık diye... Çok büyük bir para ama bakıyorum Osimhen'in seviyesinde olmayan oyuncular 60-70-80'e transfer oldu. Hiçbiri Osimhen seviyesinde değil. Isak konuşuluyor, 100 milyon üstü. İyi oyuncuların en ucuzu 40'tan 50'den başlıyor.
Bugünün fiyatlarına bakınca Torreira ve Davinson'u bedavaya almışız. Kimi sorsanız 15-20 istiyorlar.
"OSIMHEN'DEN SONRA ÖNCELİĞİMİZ"
Hep Osimhen'in transferi üzerine odaklandık. Sane transferinden sonra en büyük isteğimiz Osimhen'i bitirip ondan sonra diğer bölgelerle ilgili karar vermekti. Orada acil karar vereceğimiz yerlerden biri de kaleci. Ayrıca savunmaya da takviye yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Çok beğendiğiniz isimler geliyor ama her ismi de alamıyorsunuz. Ana hedefimiz kaleci ve savunmaya bir oyuncu.
MILLOT VE KİM MİN-JAE
Enzo Millot'u beğeniyorum. Geçen sene de onu takip etmiştik ve ilgimiz olmuştu. Beğendiğimiz bir oyuncu. Atletico Madrid'e gidiyor diye haberler çıktı. Kim Min-Jae'nin ise Bayern'den ayrılacağını biliyorum. Maliyeti çok yüksek. O maliyetlerde transfer yapmamız zor. Görüşmemiz olmadı."