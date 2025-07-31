Ole Gunnar Solskjaer’den ayrılık sorusuna flaş cevap!

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımına 2-0 yenilerek elenen Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, görevine devam edeceğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Norveçli teknik adam, istifa etmeyi düşünmediğini söyleyerek, "Görevime devam ediyorum. Yüzde yüz hazır olmaları için takıma biraz zaman lazım. 4,5 hafta önce başladığımızdan beri yeni bir takım inşa ediyoruz. Abraham ve Orkun geldi. Geçen sene 4. bitirdik. Bu sene daha iyi sonuçlar ve kupalar için savaşacak bir takım için uğraşıyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nden elendik. Önümüzde UEFA Konferans Ligi var. Başka bir kupa kazanma ihtimali olan bir başka şampiyona var. Bizim hedefimiz kupalar kazanmak için mücadele eden bir takım oluşturmak." diye konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Solskjaer, "Zor bir maçtı. Erken gol işimizi zorlaştırdı. Planımız ilk golü ve sonra fiziksel kapasiteyle oyunu tutmaktı. Rakibimiz ilk golü buldu. Zor bir mücadele oldu ilk maçtaki gibi. Oyuncularım savaştılar sahada ama olmadı şu an gerçeği kabul etmek zorundayız. Shakhtar bizden daha iyiydi. Bugün ilk golü atmak çok ölüm kalım meselesiydi. İlk golü atıp turu geçeceğimize inanabilirdik. İlk golü maalesef rakibimiz buldu. Tırmanmamız gereken dağ biraz daha dikleşti. Rakip bizden daha iyiydi ve anları daha iyi değerlendirdi. Taraftarları övgüleri hak ediyor. Bizim taraftarımız da bize burada çok iyi destek verdi." ifadelerini kullandı.