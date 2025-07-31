Beşiktaş Avrupa Ligi’ne veda etti! İşte Kartal’ın Konferans Ligi’ndeki rakibi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk karşılaştı.
Polonya'da oynanan maçı Ukrayna ekibi 2-0 kazandı. İlk maçı da 4-2 kazanan Shakhtar adını bir üst tura yazdırdı. Shakhtar'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Kevin, 45+2. dakikada ise Elias kaydetti.
Siyah-beyazlı takım Konferans Ligi'nde Kalju'yu eleyen St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek. Arda Turan'ın takımı Shakhtar ise Panathinaikos ile 3. eleme turunda karşılaşacak.
SEZON PARLAK BAŞLAMADI
2025-26 sezonun ilk resmi maçlarını Shakhtar Donetsk ile oynayan siyah-beyazlı ekip, rakibiyle oynadığı iki maçta da varlık gösteremedi.
İki müsabakada aldığı yenilgilerle taraftarının tepkisini çeken Beşiktaş, kalesini de gole kapatamadı. İlk maçta Ukraynalı rakibinden 4 gol yiyen Beşiktaş, ikinci maçta da kalesinde 2 gol gördü.
SHAKHTAR DONETSK YİNE YENİLMEDİ
Türk takımları karşısında mağlubiyet yüzü görmeyen Shakhtar Donetsk, bir kez daha sahadan galibiyetle ayrıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Başakşehir, Konyaspor ve Sivasspor ile karşı karşıya gelen Ukrayna temsilcisi, bu maçla birlikte Türk takımlarıyla 10 kez karşılaşırken bu maçlardan 9 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
Shakhtar Donetsk, bu maçlarda kalesinde 3 gol görürken toplam 23 gol sevinci yaşadı.
UKRAYNA TAKIMLARINA ŞANSI TUTMUYOR
Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında Ukrayna ekipleri Dinamo Kiev ile 12, Metalist Kharkiv ve Shakhtar Donetsk ile 2'şer kez olmak üzere toplam 16 kez karşılaştı.
"Kara kartal", UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, UEFA Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde oynanan bu müsabakalarda 5 galibiyet, 2 beraberlik 9 mağlubiyet yaşadı.
Söz konusu maçlarda 14 kez rakip ağları havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 36 gol gördü.
AVRUPA'DA YİNE KALESİNİ GOLE KAPATAMADI
Beşiktaş, son 3 sezonda Avrupa kupalarında oynadığı maçlarda kalesini gole kapatmakta zorluk yaşıyor.
Siyah-beyazlı ekip, söz konusu dönemde oynadığı 24 karşılaşmada sadece 4 maçta gol yemeden 90 dakikayı tamamladı.
2023-24 sezonunda KF Tirana, Dinamo Kiev ve Lugano maçlarında kalesini savunmayı başaran "Kara kartal", 2024-2025'te ise Olimpik Lyon karşısında müsabakayı gol yemeden noktaladı.
Beşiktaş, son 24 karşılaşmada kalesinde 44 gol görürken rakip ağları 41 kez havalandırdı.