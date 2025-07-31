Beşiktaş Avrupa Ligi’ne veda etti! İşte Kartal’ın Konferans Ligi’ndeki rakibi

SHAKHTAR DONETSK YİNE YENİLMEDİ

Türk takımları karşısında mağlubiyet yüzü görmeyen Shakhtar Donetsk, bir kez daha sahadan galibiyetle ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Başakşehir, Konyaspor ve Sivasspor ile karşı karşıya gelen Ukrayna temsilcisi, bu maçla birlikte Türk takımlarıyla 10 kez karşılaşırken bu maçlardan 9 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Shakhtar Donetsk, bu maçlarda kalesinde 3 gol görürken toplam 23 gol sevinci yaşadı.