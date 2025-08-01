58. TSYD Ankara Kupası’nı Gençlerbirliği kazandı!

Gençlerbirliği ile Ankaragücü, Keçiören Aktepe Stadı'ndaki maçta karşı karşıya geldi.

Maçta Gençlerbirliği'nin golleri 15. dakikada Pereira ve 75. dakikada Nalepa'dan, MKE Ankaragücü'nün golü ise 60. dakikada Recep Yiğit Sevinç'ten geldi.

KUPA SAYILARI EŞİTLENDİ

Gençlerbirliği, 58. TSYD Ankara Kupası'nı 18. kez kazanarak MKE Ankaragücü ile aynı sayıya ulaştı. Kırmızı-siyahlılar, kupayı 3 yıl peş peşe kazanan MKE Ankaragücü'nün serisini de bitirdi.

Kupada iki takım arasında geçen yıl oynanan karşılaşmayı, MKE Ankaragücü 4-0 kazanmıştı.