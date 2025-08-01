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Giriş Tarihi: 1.8.2025 19:59

58. TSYD Ankara Kupası'nı Gençlerbirliği kazandı!

Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, 58. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nda Nesine 2. Lig'de mücadele edecek MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi ve kupaya uzandı.

AA
58. TSYD Ankara Kupası’nı Gençlerbirliği kazandı!

Gençlerbirliği ile Ankaragücü, Keçiören Aktepe Stadı'ndaki maçta karşı karşıya geldi.

Maçta Gençlerbirliği'nin golleri 15. dakikada Pereira ve 75. dakikada Nalepa'dan, MKE Ankaragücü'nün golü ise 60. dakikada Recep Yiğit Sevinç'ten geldi.

KUPA SAYILARI EŞİTLENDİ

Gençlerbirliği, 58. TSYD Ankara Kupası'nı 18. kez kazanarak MKE Ankaragücü ile aynı sayıya ulaştı. Kırmızı-siyahlılar, kupayı 3 yıl peş peşe kazanan MKE Ankaragücü'nün serisini de bitirdi.

Kupada iki takım arasında geçen yıl oynanan karşılaşmayı, MKE Ankaragücü 4-0 kazanmıştı.

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58. TSYD Ankara Kupası'nı Gençlerbirliği kazandı!
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