Allan Saint Maximin’in yeni takımı şaşırttı

Fenerbahçe'nin geçen sezon Al Ahli'den kiraladığı Allan Saint Maximin'in yeni takımı belli oluyor.

ESPN'de yer alan habere göre; Meksika'nın Club America takımı, Allan Saint Maximin transferinde Al Ahli ile anlaşmaya çok yakın.

Club America'nın oyuncunun bonservisi için Al Ahli'ye 10 milyon dolar ödeyeceği öne sürüldü.

28 yaşındaki futbolcu, Arabistan ekibine 2023 yılında Newcastle'dan 27.2 milyon euro bedelle transfer olmuştu.

Geçen sezonu Fenerbahçe'de kiralık geçiren kanat oyuncusu, 31 maçta forma giydi ve 4 gol, 5 asist yaptı.