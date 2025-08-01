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Giriş Tarihi: 1.8.2025 21:16

Beşiktaş'ta St. Patrick's maçı mesaisi başladı!

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda 7 Ağustos Perşembe günü deplasmanda İrlanda ekibi St. Patrick's ile karşılaşacak Beşiktaş, mazın hazırlıklarına başladı.

AA
Beşiktaş’ta St. Patrick’s maçı mesaisi başladı!

Beşiktaş'ta St. Patrick's maçının hazırlıklarına başlandı.

Kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı.

UEFA Avrupa Ligi'nde dün oynanan Shakhtar Donetsk maçında forma giyen futbolcular salonda yenilenme çalışması yaptı. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapmayla başlayan idman, daha sonra dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Beşiktaş, St. Patrick's ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 3 Ağustos Pazar günü yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

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Beşiktaş'ta St. Patrick's maçı mesaisi başladı!
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