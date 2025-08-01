Beşiktaş’ta St. Patrick’s maçı mesaisi başladı!

Beşiktaş'ta St. Patrick's maçının hazırlıklarına başlandı.

Kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı.

UEFA Avrupa Ligi'nde dün oynanan Shakhtar Donetsk maçında forma giyen futbolcular salonda yenilenme çalışması yaptı. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapmayla başlayan idman, daha sonra dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Beşiktaş, St. Patrick's ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 3 Ağustos Pazar günü yapacağı çift antrenmanla devam edecek.