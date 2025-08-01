1 Ağustos 2025 canlı transfer haberleri | Semih Kılıçsoy imzayı atıyor

Trabzonspor'da gözler Melo'da!

Merkez orta saha için Arthur Melo üzerinde yoğunlaşan Trabzonspor, Juventus ile pazarlıklara devam ediyor. 28 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun iki sezon kontratı bulunurken taraflar ayrılık kararı aldı. Ancak Sambacı'nın geleceğiyle ilgili kararını netleştirmediği, menajerinin farklı kulüplerle de temas hâlinde olduğu belirtiliyor.

Teknik direktör Fatih Tekke'nin de kadro planlamasında Melo'ya özel bir yer ayırdığı, takımın lideri yapmak istediği ve yönetimin görüşmeleri hızlandırdığı ifade ediliyor. Net sonucun 2-3 gün içinde alınacağı öğrenildi. Bu arada yeni sezonda kadroda düşünülmeyen John Lundstram, İngiltere temsilcisi Hull City'e kiralandı.