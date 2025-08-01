1 Ağustos 2025 canlı transfer haberleri | Semih Kılıçsoy imzayı atıyor

Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, Botafogo'nun 29 yaşındaki Brezilyalı kalecisi John Victor'u kadrosuna katmak istiyor.
Tecrübeli file bekçisi için West Ham United'ın da 8 milyon Euro'luk bir teklifte bulunduğu belirtildi.
Athletic'te yer alan habere göre Liverpool, Newcastle United'ın İsveçli golcüsü Isak için ilk teklfini iletti.
Ancak Merseyside ekibinin 120 milyon sterlinlik teklifi ise kabul edilmedi.
Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, yarın İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari için sağlık kontrolünden geçecek. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Semih, sağlık kontrollerinin ardından İtalyanlarla sözleşme imzalayacak.
Göztepe, son olarak Ankaragücü forması giyen ve şu anda serbest konumda bulunan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Efkan Bekiroğlu ile her konuda anlaşmaya vardı.
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, savunma oyuncusu Abdurrahim Dursun'u transfer etti. Başkent kulübünün açıklamasına göre, 26 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Savunma hattına da bir takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın Moncao forması giyen Wilfried Singo'ya ilgisi sürüyor.
Sarı-kırmızılı kurmayların, Fildişi Sahilli stoper için kısa süre içinde resmi temasa geçeceği öne sürüldü. (Fanatik)
Fenerbahçe'de Milan Skriniar transferinin ardından, savunma hattında bir isimle yollarını ayırmak istiyor.
Sarı-lacivertlililerde Alexander Djiku, Diego Carlos ve Çağlar Söyüncü üçlüsünden en yüksek bonservis getirisi olan oyuncuyla vedaşılacak. (Fanatik)
Merkez orta saha için Arthur Melo üzerinde yoğunlaşan Trabzonspor, Juventus ile pazarlıklara devam ediyor. 28 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun iki sezon kontratı bulunurken taraflar ayrılık kararı aldı. Ancak Sambacı'nın geleceğiyle ilgili kararını netleştirmediği, menajerinin farklı kulüplerle de temas hâlinde olduğu belirtiliyor.
Teknik direktör Fatih Tekke'nin de kadro planlamasında Melo'ya özel bir yer ayırdığı, takımın lideri yapmak istediği ve yönetimin görüşmeleri hızlandırdığı ifade ediliyor. Net sonucun 2-3 gün içinde alınacağı öğrenildi. Bu arada yeni sezonda kadroda düşünülmeyen John Lundstram, İngiltere temsilcisi Hull City'e kiralandı.
Yeni bir kaleci transferi yapmak isteyen Fenerbahçe, Manchester City'de üçüncü kaleci durumuna düşen Stefan Ortega için ilk somut adımları attı. İki kulüp arasındaki pazarlıklar başladı.
Sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic, ülkesi Sırbistan'ın köklü ekibi Kızılyıldız'la anlaştı. 36 yaşındaki 10 numara yıllık 2 milyon Euro maaşıyla Kızılyıldız tarihinin en pahalı transferi oldu.
Sözleşmedeki 9 farklı bonus maddesinin gerçekleşmesi durumunda Tadic'in senelik kazancı daha da artacak. Şampiyonlar Ligi'ne katılımda 200 bin Euro, turnuvadaki her puan için 30 bin Euro, gol ve asist içinse 5 bin Euro prim bunlardan bazıları.