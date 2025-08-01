Fenerbahçe’nin rakibi Feyenoord’da ayrılık!

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi Hollanda temsilcisi Feyenoord'da Brezilyalı sol kanat oyuncusu Igor Paixao, Olimpik Marsilya'ya transfer oldu.

Kulübün açıklamasında, "Feyenoord, Igor Paixao'nun transferi için Olimpik Marsilya ile anlaşmaya vardı. 25 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusunun Feyenoord ile 2029 ortasına kadar sözleşmesi vardı, ancak hemen Rotterdam'dan ayrılıp Fransa'nın güneyindeki bu sahil şehrine, Ligue 1'de oynamak için gidecek." denildi.

Paixao, Feyenoord formasıyla geçen sezon tüm kulvarlarda 47 maçta 18 gol kaydetti.