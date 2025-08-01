Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu!
Giriş Tarihi: 1.8.2025 16:31 Son Güncelleme: 1.8.2025 16:32

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda oynayacağı Feyenoord maçları için UEFA'ya bildirdiği kadro belli oldu.

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda oynayacağı Feyenoord maçları için UEFA'ya bildirdiği kadro netleşti.

Kaleciler: İrfan Can, Tarık, Livakovic

Savunma: Çağlar, Djiku, Yiğit Efe, Mert Müldür, Oosterwolde, Semedo, Skriniar, Yusuf, Archie Brown

Orta saha: İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent, Bartuğ, Amrabat, Szymanski, Oğuz

Hücum: Jhon Duran, Talisca, En-Nesyri, Cenk

10 İSİM KADRODA YOK

Sarı-lacivertlilerde, Diego Carlos, Rodrigo Becao, Omar Fayed, Ognjen Mimovic, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Burak Kapacak ve Emre Mor UEFA'ya yazılan kadroda yer almadı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz