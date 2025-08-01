Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda oynayacağı Feyenoord maçları için UEFA'ya bildirdiği kadro netleşti.
Kaleciler: İrfan Can, Tarık, Livakovic
Savunma: Çağlar, Djiku, Yiğit Efe, Mert Müldür, Oosterwolde, Semedo, Skriniar, Yusuf, Archie Brown
Orta saha: İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent, Bartuğ, Amrabat, Szymanski, Oğuz
Hücum: Jhon Duran, Talisca, En-Nesyri, Cenk
10 İSİM KADRODA YOK
Sarı-lacivertlilerde, Diego Carlos, Rodrigo Becao, Omar Fayed, Ognjen Mimovic, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Burak Kapacak ve Emre Mor UEFA'ya yazılan kadroda yer almadı.