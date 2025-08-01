Gaziantep FK’nin Galatasaray maçı bilet fiyatları belli oldu!

Gaziantep FK, Galatasaray maçının bilet fiyatlarını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, kırmızı-siyahlı ekibin 2025-2026 sezonunun ilk haftasında Galatasaray ile karşı karşıya geleceği yeni sezonun açılış maçı için bilet fiyatlarının 4 Ağustos Pazartesi günü saat 11.00'den itibaren satışa sunulacağı belirtildi.

Biletlere, VIP tribünleri için 5 bin 927 ile 6 bin 927, maraton tribünleri için 3 bin 327 ile 3 bin 927, güney alt blokları için 2 bin 827, misafir takım tribünü için de 3 bin 627 liradan sahip olunabileceği kaydedildi.