Göztepe, Efkan Bekiroğlu’nu transfer etti!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. İzmir temsilcisi, Brezilyalı sağ bek Ruan Gregorio Teixeira'nın ardından Efkan Bekiroğlu'nu da kadrosuna kattı.

Kulübün açıklamasında, "1995 doğumlu orta saha oyuncusu Efkan Bekiroğlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Göztepe'mize hoş geldin Efkan Bekiroğlu." denildi.

Sportif Direktör Ivan Mance, transferle ilgili yaptığı değerlendirme, "Efkan'la sözleşme imzaladığımız için çok mutluyuz. Kendisi, hem tecrübesi hem de kalitesiyle Türk futbolunun önemli oyuncularından biri. Takımımıza farklı yönleriyle değer katacağına inanıyoruz. Ayrıca Efkan'ın kulübümüze ve yürüttüğümüz projeye duyduğu ilgi ve olumlu yaklaşımı, bu transferin gerçekleşmesinde belirleyici etkenlerden biriydi. Kendisine Göztepe formasıyla başarılar diliyorum." dedi.