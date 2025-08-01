Göztepe, savunma hattını güçlendirdi!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ruan Gregorio Teixeira, kendisini 1+1 yıllığına sarı-kırmızılı renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı. Ailemizin yeni üyesi Ruan'a bir kez daha hoş geldin diyor, şanlı formamızla nice başarılar diliyoruz." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sportif direktör Ivan Mance ise deneyimli bir oyuncuyu kadroya kattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ogün'ün sakatlığı nedeniyle transfer piyasasında harekete geçmemiz gerekti. Bu süreci iyi yönettiğimizi düşünüyoruz çünkü daha önce üst düzey futbol oynamış, tecrübeli ve ihtiyaçlarımıza uygun bir oyuncuyu kadromuza kattık. Arda ile birlikte takımda Ogün'ün yokluğunu en iyi şekilde telafi edeceklerine inanıyoruz. Ailemizin yeni üyesi Ruan'a bir kez daha hoş geldin diyor, şanlı formamızla nice başarılar diliyoruz."