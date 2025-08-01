Hazırlık maçı: Kocaelispor, Al-Wydad’ı mağlup etti! Petkovic açılışı yaptı...

Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, Derince Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçında Fas'ın Al-Wydad Club takımıyla karşı karşıya geldi.

Kocaeli temsilcisi maça Javanovic, Appingdangoye, Ahmet Oğuz, Petkovic, Dan Agyei, Joseph Nonge, Show, Haidara, Wieteska, Mendes, Samet Yalçın 11'i ile başladı.

Fas ekibi ise Benabid, Boucheta, Bart, Aboulfath, Brayem, Lamirat, Bakasu, Aziz Ki, Hannouri, Moufi, Amrabat ilk 11'i karşılaşmaya çıktı.

Kocaelispor, Petkovic ve Oğulcan Çağlayan'ın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

PETKOVIC GOLLE BAŞLADI

Karşılaşmada Kocaelispor'un ilk golünü atan Petkovic, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanmaya alışmaları gerektiğini söyledi.

Golle başladığı için çok sevindiğini dile getiren Petkovic, "Aslında Hırvat Ligi'nden daha iyi bir lige geldim ve burada elimden gelenin en iyisini göstereceğim." dedi.

Petkovic, her zaman takım için elinden gelenin en iyisini yaptığını vurgulayarak "Sahada yaptığım kötü şeyler de var ve olacak. Hocam da bunları gösterdi. Bu hatalarımı düzeltmeye çalışacağım." ifadelerini kullandı.