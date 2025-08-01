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Giriş Tarihi: 1.8.2025 15:17 Son Güncelleme: 1.8.2025 15:18

Trabzonspor’da taktik çalıştı

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını üçüncü etap çalışmaları kapsamında sabah antrenmanıyla sürdürdü.

DHA
Trabzonspor’da taktik çalıştı

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını üçüncü etap çalışmaları kapsamında sabah antrenmanıyla devam etti.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını üçüncü etap çalışmaları kapsamında sabah antrenmanıyla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 10.00'da gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Futbolcular, antrenmanın ikinci bölümünde yüksek şiddetli koşu yaptı. Çalışma, taktik antrenmanla tamamlandı.

Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarına bugün saat 17.00'de yapılacak akşam antrenmanıyla devam edecek.

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Trabzonspor’da taktik çalıştı
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