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Giriş Tarihi: 2.8.2025 10:46 Son Güncelleme: 2.8.2025 12:04

Aston Villa'ya transfer olan Yasin Özcan, Anderlecht'e kiralandı!

Belçika devi Anderlecht, Aston Villa'dan Yasin Özcan'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Aston Villa’ya transfer olan Yasin Özcan, Anderlecht’e kiralandı!

Kasımpaşa'dan, Premier Lig temsilcisi Aston Villa'ya transfer olan genç futbolcu Yasin Özcan'ın yeni adresi Belçika oldu. Anderlecht, Özcan'ı 1 yıl kiralık olarak transfer etti. Belçika ekibinin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, transferde satın alma opsiyonunun da olduğu ifade edildi.



Anderlecht Sportif Direktörü Olivier Renard, Yasin Özcan'ın, defansın ortasında ve sol bekte oynayabildiğini söyleyerek, aradıkları profilde bir oyuncuyu kadrolarına kattığını ifade ettti.

Kasımpaşa'da 94 maçta forma giyen Yasin Özcan 6 gol, 4 asistlik performans gösterdi.

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Aston Villa'ya transfer olan Yasin Özcan, Anderlecht'e kiralandı!
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