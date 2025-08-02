Aston Villa’ya transfer olan Yasin Özcan, Anderlecht’e kiralandı!

Kasımpaşa'dan, Premier Lig temsilcisi Aston Villa'ya transfer olan genç futbolcu Yasin Özcan'ın yeni adresi Belçika oldu. Anderlecht, Özcan'ı 1 yıl kiralık olarak transfer etti. Belçika ekibinin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, transferde satın alma opsiyonunun da olduğu ifade edildi.