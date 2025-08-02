Çaykur Rizespor, Sagnan’ı transfer etti!

Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala Çaykur Rizespor'da transfer çalışmaları sürüyor. Yeşil-mavili kulüp, Malili Modibo Sagnan'ı kadrosuna kattı.

Yapılan açıklamaya göre, Fransa Ligi ekiplerinden Montpellier ile anlaşmaya varılmasının ardından Türkiye'ye gelen deneyimli savunma oyuncusu Sagnan, sağlık kontrolünden geçti.

Fransız kulübüyle tamamlanan protokollerin ardından 26 yaşındaki Sagnan, satın alma opsiyonu ile 1 yıllık kiralık sözleşmeyi imzaladı.

Sagnan, geçen sezon Fransa Ligi'nde Montpellier ile 27 maçta forma giydi.