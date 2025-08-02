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Giriş Tarihi: 3.8.2025 00:00

Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord, Wolfsburg'u 4-0 yendi!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Feyenoord, hazırlık maçında Alman ekibi Wolfsburg'u 4-0'la geçti.

AA
Fenerbahçe’nin rakibi Feyenoord, Wolfsburg’u 4-0 yendi!

Hollanda ekibi Feyenoord, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe ile karşılaşmadan önce son hazırlık maçını Wolfsburg'a karşı oynadı.

Maçın golleri 27. ve 49. dakikada Ayase Ueda, 65. dakikada Luciano Valente ve 75. dakikada İstanbulspor'dan transfer olan Gaoussou Diarra'dan geldi.

Bu gollerin ardından Feyenoord, maçta 4-0 öndeyken 80. dakikada tribünde bir taraftarın rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması nedeniyle karşılaşma, 90 dakika tamamlanmadan sona erdirildi.

Fenerbahçe, Feyenoord ile 6 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında karşı karşıya gelecek.

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Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord, Wolfsburg'u 4-0 yendi!
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