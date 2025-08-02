Galatasaray yeni formasını tanıttı: ’Mekteb-i Sultani’

Sezonun ilk iki tasarımı olan klasik parçalı iç saha forması ve UEFA Kupası zaferinin 25' yılına özel hazırlanan deplasman modeliyle büyük ilgi toplayan seri, şimdi köklü geçmişe selam duran bu özel formayla tamamlanıyor.

ENSE KISMINDA 'MEKTEB-İ SULTANİ' DETAYI

Tasarımda, Galatasaray Spor Kulübü'nün doğduğu ve kulübün kültürünü şekillendiren Galatasaray Lisesi'nin tarihi kapısında yer alan desenlerden esinlenildi. Formanın ense kısmında yer alan

"Mekteb-i Sultani" yazısı, kulübün 120 yıllık tarihine ve geleneğine vurgu yapıyor.

Kampanyanın tanıtım filminde ve görsellerinde, Galatasaray Lisesi'nin atmosferi ve sembolik mekan dokusu, formanın şık tasarımıyla bütünleşti. Çekimlerde Galatasaray'ın yıldız isimleri Mauro Icardi, Lucas Torreira, Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı yer aldı.

EN İLERİ TEKNOLOJİYLE GEÇMİŞİN BULUŞMASI

Alternatif formanın teknolojisi ve kumaş özellikleri de Galatasaray'ın diğer formalarında da kullanılan en ileri teknoloji standartlarını taşıyor.

Futbolcuların sahada giydiği maç formalarında yer alan ULTRAWEAVE teknolojisi, yalnızca 72 gramlık ultra hafif tasarımı, dört yöne esneyebilen dokusu ve sürtünmeyi azaltan özel dikiş yapısıyla oyunculara maksimum hareket özgürlüğü sunuyor. Taraftar ve replika formalarında kullanılan dryCELL teknolojisi ise teri vücuttan hızla uzaklaştırarak hem günlük kullanımda hem de antrenmanlarda konforlu bir deneyim sağlıyor.