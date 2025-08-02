Galatasaray’ın rakibi Lazio! Karşılaşmanın ilk 11’leri belli oldu

Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında İtalya ekibi Lazio karşılaşacak. RAMS Park'ta oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Maç öncesi iki takımın ilk 11'leri belli oldu. Galatasaray'da 9 futbolcu kadroda yer almadı.
İLK 11'LER
Galatasaray: Günay, Jakobs, Davinson, Kaan, Abdülkerim, Eren, Sara, Torreira, Lemina, Sallai, Sane
Lazio: Mandas, Hysaj, Marusic, Romagnoli, Tavares, Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru, Cancellieri, Castellanos, Zaccagni
Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Trendyol 1. Lig takımı Ümraniyespor'u 5-2, Avusturya 2. Futbol Ligi ekibi Admira Wacker'ı 2-1, İtalya temsilcisi Cagliari'yi 3-1 ve Fransa ekibi Strasbourg'u 3-1 mağlup etmişti.
9 OYUNCU YOK
Galatasaray'da Lazio maçı kadrosunda yer almayan isimler şu şekilde; Alvaro Morata, Przemysław Frankowski, Nicolo Zaniolo, Carlos Cuesta, Yusuf Demir, Efe Akman, Berkan Kutlu, Mauro Icardi, Victor Osimhen.