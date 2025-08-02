Adı Fenerbahçe ile anılan Heung-Min Son, Tottenham’dan ayrılacağını açıkladı

"BURAYA GELDİĞİMDE İNGİLİZCE KONUŞAMAYAN GENÇ BİR ÇOCUKTUM"

Son Heung-min: "Kuzey Londra'ya geldiğimde 23 yaşında İngilizce bile konuşamayan genç bir çocuktum. Bu kulüpten yetişkin bir adam olarak ayrılmak, benim için gerçekten çok ama çok gurur verici bir an. Bu, hayatımda verdiğim en zor kararlardan biriydi."