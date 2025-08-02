Adı Fenerbahçe ile anılan Heung-Min Son, Tottenham’dan ayrılacağını açıkladı

Adı bir dönem Fenerbahçe ile anılan Güney Koreli yıldız futbolcu Heung-Min Son, yeni sezon öncesinde takımdan ayrılacağını açıkladı. Son, MLS ekibi Los Angeles FC'ye transfer olmaya çok yakın.
Güney Koreli yıldız, 2015 yılında 30 milyon euro bonservis karşılığında Bayer Leverkusen'den Tottenham'a transfer olmuştu. 33 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 20 milyon euro.
"BURAYA GELDİĞİMDE İNGİLİZCE KONUŞAMAYAN GENÇ BİR ÇOCUKTUM"
Son Heung-min: "Kuzey Londra'ya geldiğimde 23 yaşında İngilizce bile konuşamayan genç bir çocuktum. Bu kulüpten yetişkin bir adam olarak ayrılmak, benim için gerçekten çok ama çok gurur verici bir an. Bu, hayatımda verdiğim en zor kararlardan biriydi."